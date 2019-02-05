العثور على “جثة” في حطام طائرة “إيمليانو سالا” !

كشفت المصادر الصحفية الفرنسية، أنه تم العثور على جثة داخل حطام الطائرة التي كانت تنقل المهاجم “إيمليانو سالا”.

فقد تم العثور على هيكل الطائرة بصفة شبه كاملة على عمق أكثر من 65 متر في بحر “المانش”.

وحسب ما تم ذكره في وسائل الإعلام الفرنسية، فإنه تم العثور على جثة داخل هيكل الطائرة ولم تعرف هويتها لحد الآن.

فهي قد تكون إما لقائد الطائرة “دافيد إبوتسون” أم للمهاجم الأرجنتيني “إيمليانو سالا”.

وكانت عائلة اللاعب قد أكدت أنها فقد الأمل في العثور على إبنها الذي كان في طريقه لتحقيق حلمه واللعب في الدوري الإنجليزي.