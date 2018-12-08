العثور على جثة قاضٍ مفقود منذ 3 أيام داخل بئر في مقبرة بسيدي بلعباس

الضحية يعمل بمجلس قضاء الشلف وهو شقيق رئيس فريق «المكرة»

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، صبيحة أمس، من فك لغز اختفاء قاض يعمل بمجلس قضاء الشلف، وهو في نفس الوقت شقيق رئيس فريق اتحاد سيدي بلعباس، بعد العثور عليه جثة هامدة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشرطة تمكنت في صبيحة الجمعة من العثور على جثة المدعو «محمد.ه» وهو قاض يعمل بمجلس قضاء الشلف، البالغ من العمر 61 سنة.

ومعروف عن القاضي الذي فُقد أثره وانقطعت أخباره منذ يوم الأربعاء الماضي، أنه شقيق رئيس فريق اتحاد سيدي بلعباس المعروف محليا باسم «المكرة».

وتفيد الأنباء أنه قد عُثر عليه جثة هامدة داخل بئر يقع داخل مقبرة في المكان المسمى «طوبة».

وقد طوقت مصالح الشرطة موقع العثور على الجثة، فيما توافد محققو الشرطة العلمية والشرطة القضائية على محيط اكتشاف الجثة، أين جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف اختفاء القاضي الضحية ووفاته.

ويُعوّل كثيرا على تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، لمعرفة توقيت وفاة الضحية وظروف وفاته والطريقة التي قُتل بها، إن كان لوفاته علاقة بعمل جنائي.