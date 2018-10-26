العثور على جثة مجهولة الهوية بالساحل الشرقي لمستغانم

عثر، مساء أمس الخميس، صيادون بالساحل الشرقي لولاية مستغانم على جثة مجهولة الهوية، حسبما أستفيد، اليوم الجمعة، من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح نفس المصدر، أن وحدات حراس السواحل قامت في حدود الساعة السابعة من مساء الخميس، بإنتشال جثة مجهولة الهوية.

وتعود الجثة لشخص في الثلاثين من العمر، عثر عليها صيادون تطفو على المياه قبالة سواحل سيدي لخضر.

ويرجح أن تكون هذه الجثة لأحد المرشحين للهجرة غير الشرعية المفقودين منذ أسبوعين بسواحل ولاية مستغانم، بعد إنقلاب قاربهم بعرض البحر.

وتم تحويل هذه الجثة وهي مشوهة الوجه وعليها علامات التعفن إلى المؤسسة الصحية بسيدي لخضر.

لإستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، يضيف المصدر.