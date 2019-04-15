العثور على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر بمستغانم

عثر صيادون اليوم الاثنين، على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر بالساحل الغربي لولاية مستغانم.

و حسبما علم من المجموعة الولائية لحراس السواحل، فإن هؤلاء الصيادين قد عثروا على الجثة عالقة في الشباك ببلدية فرناكة.

أين تم انتشال هذه الجثة وهي في مرحلة متقدمة جدا من التعفن، قبل تحويلها إلى ميناء مستغانم التجاري.

وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل الجثة، التي لم يتم تمييز جنسها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “أرنستو شي غيفارا” بمستغانم.

وهذا من أجل الشروع في الإجراءات القانونية للتعرف عليها، وتحديد هويتها.