العثور على جثة محروقة لشاب في طريق “أولاد بن دامو” بمغنية في تلمسان

اهتزت، صبيحة أمس، ضاحية “أولاد بن دامو” التابعة إقليميا لدائرة مغنية الحدودية، على وقع حادثة مأساوية، والتي عثر فيها على شاب يبلغ من العمر 25 سنة، جثة محروقة متفحمة على الطريق، أين تطلب الأمر تدخل مصالح الحماية المدنية التي نقلت الضحية إلى المستشفى، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بخصوص الأسباب الحقيقية لهذه النهاية التراجيدية.

من جهة أخرى، باشرت مصالح الدرك الوطني العاملة في إقليم دائرة “شتوان” تحريات معمقة بعد اكتشاف جثة شخص داخل مرحاض مقهى، والذي لفّ وفاته غموض كبير، إثر رصد آثار جروح على مستوى رقبته، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بنقل الضحية تجاه مصلحة الطب الشرعي لتحديد ملابسات النهاية التراجيدية لهذا الرجل.