العثور على جثة مراهق معلقة بحبل في شجرة بالشلف

استيقظ سكان بلدية بني حواء في الشلف، صباح اليوم الأربعاء، على وقع هلاك طفل يبلغ من العمر 14 سنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، وجدت والدة الضحية، فلذة كبدها، معلقا بواسطة حبل بشجرة أمام المسكن العائلي.

وحين فكت الوالدة وثاق حبل المشنقة من عنق ولدها، وجدته جثة هامدة.

ليتم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.

وبعد استكمال الإجراءات من طرف المصالح المختصة، تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات والظروف الحقيقية لهذه الحادثة، حسب ذات المصدر.