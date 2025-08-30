العثور على جثة مُراهق مفقود بالبحر بتيزي وزو

عثرت مصالح الحماية المدنية بتيزي وزو، صباح اليوم السبت، على جثة غريق على مستوى الحاجز الصخري بميناء أزفون، وتحديدًا في شاطئ سيدي قرشي، ببلدية ودائرة أزفون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فالضحية شاب يبلغ من العمر 16 عامًا. وقد تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المحلي.

يُذكر أن عملية البحث عن الشاب كانت قد بدأت يوم أمس في الساعة 16:50. بعد بلاغ عن غرقه في نفس الشاطئ. وهو شاطئ غير محروس وممنوع للسباحة.