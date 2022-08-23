العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل سيارة سياحية بالطاهير في جيجل

علمت النهار من مصادر محلية بجيجل ان ثم العثور على جثتين هامدتين لشخصين داخل سيارة سياحية. وحسب ذات المصادر فان الحادثة التي وقعت بالقرب من وسط مدينة الطاهير.

اين تم اكتشاف وجود الجثتين ويتعلق الامر برجل 28 سنة وفتاة 22 سنة كانتا داخل سيارة سياحية. قبل تحويلهما إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير.

قد تعود أسبابها الرئيسية إلى الاختناق المفاجئ للضحيتين نتيجة البقاء لساعات طويلة داخل المركبة. مع استعمالهما للمكيف هذا وباشرت المصالح الأمنية والقضائية في فتح تحقيق معمق لمعرفة والكشف عن الأسباب الحقيقية الحادثة.

وللعلم فإن السيارة كانت مركونة داخل مرأب لأحد الخواص.