العثور على جثتين متعفنتين بوهران

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس السبت، العثور على جثتي شخصين في حالة متقدمة من التعفن داخل منزل بحي 1205 مسكن بوهران.

و حسبما علم اليوم الأحد لدى ذات المصالح، تنقل أعوان الحماية المدنية الى عين المكان بعد تلقي الخبر مباشرة.

حيث تم العثور على جثتين في حالة متقدمة من التعفن الاولى من جنس ذكر يبلغ من العمر 63 سنة.

والثانية من جنس انثى تبلغ من العمر 83 سنة يشير الملازم الأول عبد القادر بلالة.

وقد تم تحويل الجثتين الى مصلحة حفظ الجثت للقيام بعملة التشريح لتحديد سبب الوفاة

فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا حول ملابسات الحادث .