العثور على جثتي إطار وشقيقه الموظف بالسفارة الكندية في مسكنهما العائلي بالمحمدية

تدخل رجال الشرطة القضائية للامن الحضري بالمحمدية صبيحة اليوم الاحد، لأجل انتشال جثتي شخصين من جنس ذكر، شقيقين من عائلة واحدة، أحدهما يبلغ من العمر 55 سنة والثاني 48 سنة، من داخل شقة بالمجمع السكني حي 188 مسكن زهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة.

وحسب ما أفادت به مصادر ” النهار” فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، تنقل رفقة رجال الشرطة في حدود الساعة الحادي عشر الا ربع صباحا، الى مسكن الضحيتين المتواجد بالعمارة A42،رقم 2، لأجل معاينة الجثتين بعدما تم فتح تحقيق في ملابسات القضية بأمر من ذات الجهة القضائية.

وحسب ذات المصادر فإن الضحية الأولى المسماة ” ع.م أمين”،48 سنة موظف ” عون أمن'” بالسفارة الكندية بالجزائر، أما شقيقه الأكبر الضحية الثانية المسماة ” ع.م.ص” فيعد اطار سامي بالدولة” حيث يشغل منصب مفتش بمديرية اتصالات الجزائر، توفيا متأثرين بتسرب غاز ثاني اكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، حسب النتائج الأولى من التحقيق.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تحويل الجثتين الى مصلحة حفظ الجثث بالعالية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق خلال الساعات المقبلة.