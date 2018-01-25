العثور على جثتي حراقة من سكيكدة بطبرقة التونسية

علمت النهار، من عائلة أحد الحراقة الستة المفقودين منذ الاسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي، أنهم عثروا على جثة إبنهم بطبرقة التونسية مع جثة أخرى لم تحدد هويتها بعد.

وبحسب رواية شقيق الحراق، كان في رحلة بحث عن أحد المفقودين، قبل أن يتعرف على جثة الشاب سامي عماري، من خلال علامات خاصة توجد على جسمه، قبل أن يخطر أهله هنا.

هذا وسيكون والده الأحد بتونس، لأجل الخضوع لتحليل الحمض النووي، قبل تسلم الجثة.

يذكر، أن 6 شباب حراقة ينحدرون من دائرة عزابة، لا يزالون مفقودين منذ خرجوا في رحلة هجرة غير شرعية شهر ديسمبر الماضي، إنطلقت من شاطئ ميسيدة بالقالة.