العثور على جثتي رجل وإمرأة متعفنتين داخل سيارة بمعسكر

عثر أعوان الحماية المدينة لمعسكر، عشية أمس الإثنين، على جثتي شخصين “رجل وإمراة”، في حالة متقدمة من التعفن.

وتم العثور على الجثتين، داخل سيارة، مركونه بمرأب لمسكن پبلدية الكرط، تبعد حوالي 08 كلم عن مدينة معسكر.

كما كانت الشرطة العلمية لأمن ولاية معسكر حاضرة بالمكان. أين تم نقل الجثتين إلى مصلحه حفظ الجثث بالمؤسسه الاستشفائيه مسلم الطيب بمعسكر.

في الوقت، الذي فتحت فيه مصالح الأمن، تحقيقا معمقا، حول ملابسات القضية الغامضة. التي يجهل لحد الأن اسباب وفاة الشخصين اللذين تتراوح أعمارهم بين 47 و47 سنة.

طالع أيضا:

وحوش بشرية يحتجزون قاصر ويغتصبونها في تيبازة

تمكنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، عن تهم احتجاز قاصر دون أمر من السلطات المختصة.

وحسب لمصالح الدرك الوطني بتيبازة ، وُجهت للشبكة تهم احتجاز قاصر، وممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر بالعنف. وإبعاد قاصر، وتسليم مؤثرات عقلية لقاصر وتوفير محل لممارسة الفسق.

كما تعود حيثيات القضية إلى تقدم والد الضحية “الفتاة القاصر” التي تبلغ من العمر 17 سنة، إلى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بعين تقورايت. ليبلغ عن اختفائها من المنزل العائلي ببلدية فوكة.

أين تم نشر الأبحاث والقيام بدوريات بحث عن المعنية. وفور إيجادها والتكفل النفسي بها بعد التأكد من تعرضها للفعل المخل بالحياء بالعنف. تم وضع خطة محكمة وتفعيل عنصر الاستعلام، واستغلال الرقم الهاتفي للضحية.

ليتم التعرف والتوصل إلى الفاعلين وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بثلاثة شبان، إثنين منهم قاما بالفعل المخل بالحياء عليها بالعنف. والثالث قام بتوفير محله لهما لممارسة الفسق. بالإضافة إلى امرأة قامت بإيواء الضحية وتسليمها مؤثرات عقلية.

كما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في تيبازة في انتظار تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp