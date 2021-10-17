العثور على جثتي زوجين داخل مسكنهما في سكيكدة

تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية المجاهدسعودي الكنز في سكيكدة، من أجل نقل جثتي شخصين متوفين من داخل المنزل العائلي.

وحسب مصادر “النهار”، فقد تدخلت الحماية المدنية في حدود الساعة الـ 11 صباحا، لأجل نقل جثتين من داخل منزل بحي العربي بن مهيدي المعروف ب ” كرفاني ” ببلدية سكيكدة. ويتعلق بزوجين يبلغان من العمر 40 و 47 سنة. تم العثور عليهما ميتين.

وأضافت ذات المصادر، أن الزوجوجد معلق بحبل في الشرفة الواقعة بالجهة الخارجية لبناية متكونة من طابقين. والزوجة ممددة على السرير في غرفة النوم. مع وجود كدمات على مستوى رقبتها.

وفي وقت تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة. لتحديد كيفية حدوثها، مع ترجيح فرضية أن الزوج خنق زوجته حد الموت قبل أن ينتحر. في انتظار ماستثبته التحقيقات.

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