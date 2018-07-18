العثور على جثتي شخصين في بسكرة

تمكنت مصالح الحماية المدية من العثور على جثتي شخصين بلغت إحداهما مرحلة التعفن بمكانين منفصلين ببسكرة.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية الاول والمسمى “ر. م” وهو رجل يبلغ من العمر 58 سنة.

تم العثور على جثته في حالة تعفن داخل إحدى غرف مسكنه العائلي بأحد أحياء مدينة بسكرة القديمة.

فيما تعود الجثة الثانية لشيخ “ص. ش” بالغ من العمر71 سنة تم العثورعليه متوفى داخل نزل تقليدي بمنطقة الدروع ببلدية شتمة.

وحولت جثتي الضحيتين نحو مستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية.

فيما فتحت مصالح الأمن المؤهلة إقليميا تحقيقين لمعرفة الأسباب الحقيقية لحالتي الوفاة .