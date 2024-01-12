العثور على جثتي غواصين مفقودين بعد 30 عامًا

تم العثور على جثتي غواصين في الشلالات الأمريكية في نيس. ومن الممكن أن تكون الجثتان اللتان تم العثور عليهما هي جثتي دانيال وكريستيان. وهما سباحان مفقودان منذ 30 عامًا.

لفهم هذه القصة المجنونة، علينا العودة إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1993. “كان ذلك خلال فترة عرض القوارب”. كما يتذكر ريتشارد فيال، رئيس المركز الدولي للغوص في نيس، في فرانس 3 بروفانس.

بعد ظهر ذلك اليوم، قرر دانيال وكريستيان وفيليب، وهم ثلاثة أصدقاء من نيس. استكشاف الشلالات الأمريكية. ظروف البحر مثالية، حسب تقرير Nice-Matin.

يستقل الأصدقاء الثلاثة من نيس السفينة بوسيدون للذهاب إلى الشلالات الأمريكية. وهو موقع غوص مشهور ولكنه خطير. ويتابع زملاؤنا أن الغواصين. ذوي الخبرة فقط هم من يغامرون بالدخول إلى هذه البقعة الأسطورية الملقبة أيضًا بـ “الثقوب الثلاثة”.

كما يتم تنظيم الغوص هناك بمرسوم. يتذكر ريتشارد فيال لقناة فرانس 3 بروفانس: “في ذلك الوقت. في عام 1993، كان هناك مرسوم من عام 1991 ينص على ألا نتجاوز 60 مترًا”.

في بدلتهم، يتحرك الأصدقاء الثلاثة على عمق حوالي خمسين مترًا عندما يجد أحدهم نفسه في صعوبة. ووفقا لريتشارد فيال، وقع حادث الغوص على عمق 72 مترا.

ثم تتحول النزهة تحت الماء بين الأصدقاء إلى دراما. فيليب البالغ، 22 عامًا، الأصغر في المجموعة. هو الذي عاد إلى السطح.

وأبلغ خدمات الطوارئ قبل أن يعالج بشكل عاجل من قبل رجال الإطفاء الذين نقلوه إلى غرفة الضغط العالي في مستشفى باستور.

وفي بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، رأى أحد الغواصين أثناء صعوده بذلة غوص. وخزان غوص في المياه العكرة على عمق 103 أمتار.

وتستغرق الآلة ست ساعات للعثور على بقايا الغواص المفقود. حيث توجد أيضًا سترة تثبيت وزعانف وزجاجات موضوعة في الأسفل. ومن المقرر إجراء عملية دقيقة لانتشال الرفات، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول.

وبعد هذا الاكتشاف المذهل، فتح المدعي العام في نيس تحقيقا في أسباب الوفاة. وتم تسليم الرفات إلى معهد الطب الشرعي.