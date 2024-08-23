العثور على جثث 3 شباب داخل شقة بجيجل

تدخلت إسعافات وحدة الحماية المدنية بجيجل، مدعومة بالوحدة الرئيسية، لإجلاء ثلاثة جثث بشقة بالطابق الأرضي من مسكن فردي بحي مصطفى ببلدية جيجل.

وحسب بيان لذات المصالح، تم إجلاء جثث المتوفين، وهم من جنس ذكر، وفي العقد الثاني من العمر. ومجهولي الهوية.

وحسب المعلومات الأولية فإن الضحايا الذين ينحدرون من إحدى ولايات الشرق الجزائري تم العثور عليهم جثث هامدة. ويرجح أن يكونوا قد تعرضوا للإختناق بالغاز.

وبعد إتمام الاجراءات اللازمة تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحي في جيجل.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيق لمعرفة هوية الضحايا وأسباب وفاتهم.