 العثور على جثث 3 شباب مفقودين في صحراء “برج عمر إدريس” شمال إيليزي

خرجوا منذ يومين في رحلة استكشافية بالدراجات النارية

كشف مصدر أمني مؤكد لـ “النهار” في إيليزي، أنه تم العثور، خلال الساعات المبكرة من صبيحة يوم الأربعاء، على جثث ثلاثة شباب في مقتبل العمر بصحراء بلدية “برج عمر إدريس” بإقليم ولاية إيليزي، بعد خروجهم منذ يومين في رحلة استكشافية على متن دراجات نارية، وقد تم العثور على جثث الضحايا بمنطقة تسمى “أغرغر” (80 كلم عن برج عمر إدريس) من قبل أحد المتطوعين في عملية البحث عنهم بعد انقطاع أخبارهم منذ خروجهم الإثنين الماضي من مقر سكناهم بذات البلدية، حسب ذات المصدر، ويرجح أن يكون سبب الوفاة – حسب ما أفضت إليه التحقيقات الأولية – إلى تأثر الضحايا بالعطش والحر الشديد، بعدما تقطعت بهم سبل العودة بسبب نفاد وقود دراجاتهم النارية وفقا لذات المصدر، وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 29 سنة، إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في بلدية “برج عمر إدريس”، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة إجراءات التحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادثة.