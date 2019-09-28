العثور على جثّة تلميذ في الابتدائي مشنوقا بحي بحرارة في الجلفة

فتحت، نهار أمس، مصالح الأمن في ولاية الجلفة، تحقيقًا في قضية وفاة مشبوهة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

بعد العثور عليه جثة هامدة بالقرب من منزله العائلي بالطابق الثالث الكائن بحي بحرارة وسط مدينة الجلفة.

وحسب مصدر «النهار»، فإنّ الضحيّة «محمد.ر»، الذي يدرس في السنة الرابعة ابتدائي بابتدائية الشهيد «حفاف يحي».

قد عُثر عليه ميّتا والحبل ملفوف حول رقبته، وكُشف أيضًا، أنّ المصالح المختّصة في مكافحة الجريمة، يُواصلون تحرياتهم في الموضوع.

لا سيما بعد تداول الشارع لخبر أنّ الضحيّة تلميذ مجتهد .

خاصة وأنّ الطفل لا يعاني من أيّ مرض.

وقد تمّ نقل جثّة الضحيّة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة.

لإخضاعها لعملية تشريح، بعد صدور أمر من طرف الجهات القضائية بغرض تحديد سبب الوفاة.