العثور على جدارية رسمها فنان بريطاني معروف سرقت من مسرح بباريس

عثرت الشرطة الإيطالية عن جدارية رسمها الفنان البريطاني المعروف بإسم “بانكسي” سرقت من مسرح باتاكلان في باريس.

وأفادت الشرطة الإيطالية، يوم أمس الخميس، أن الجدارية رسمها الفنان البريطاني مجهول الهوية المعروف باسم بانكسي سرقت من مسرح باتاكلان في باريس.

وأشارت ذات المصالح أن الجدارية عثر عليها في بيت بمزرعة وسط إيطاليا.

الجدارية تعتبر عمل من جزء من سلسلة جداريات بالشوارع رُسمت شهر جوان 2018 في العاصمة الفرنسية وتظهر امرأة محجبة تنظر بحزن لأسفل.

من جهتها كشفت صحيفة “لا ريبوبليك” الفرنسية ان اللصوص سرقوا الجدارية شهر جانفي من العام الماضي.