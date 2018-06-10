العثور على جمجمة بشرية والتحقيقات قد تكشف عن جريمة قتل بقسنطينة

باشرت مصالح أمن ولاية قسنطينة، تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات حادثة العثور على جمجمة بشرية ملقاة قرب سور خارجي لشركة أجنبية في حي بومرزوق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعاينة الأولية للجمجمة غير المكسوة تفيد أنها لا تعود إلى حقبة بعيدة، وهو ما جعل فرضية وجود جريمة قتل قائمة.

إذ يرجح تنفيذ جريمة نكراء وإخفاء أجزاء من الجثة في أماكن متفرقة، كما لا يستبعد المحققون أن تكون للحادثة علاقة بأعمال السحر والشعوذة باستعمال الجمجمة.

وهذا بعد نبش أحد القبور واستخراجها بعيدا عن الأنظار، وهو ما ستؤكده أو تنفيه التحريات الأمنية للفرقة الجنائية بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الرابع عشر إقليم الإختصاص.