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العثور على جميع المفقودين بجبال آيث العزيز ببجاية

أخبار الجزائر
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العثور على جميع المفقودين بجبال آيث العزيز ببجاية
بقلم رابح.ص

عثر اليوم الأحد الدرك الوطني لخراطة على جميع المفقودين بجبال آيث العزيز ولاية بجاية بعدما تم فقدانهم منذ ليلة أمس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المفقودين عثر عليهم في حالة صحية متدهورة.

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