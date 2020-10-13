العثور على “جيروفار” داخل ورشة تزوير يسيّرها محتال في تلمسان!

تمكنت، في الساعات الأخيرة، الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، من وضع حد لنشاط ورشة سرية، كان أحد المحتالين يستعملها في تزوير الوثائق الإدارية مستغلا أختام عدة مؤسسات عمومية وخاصة في تنفيذ جرمه، الذي كان يتلقى مقابله مزايا وأموالا طائلة من ضحاياه، الذين يعدّ معظمهم تجارا ومن طالبي السكن ومناصب شغل في مختلف القطاعات.

وكان المتهم، وهو شخص في عقده الخامس من العمر، ينتحل صفة عدة إطارات سامية في الدولة لتوسيع نشاطه والإيقاع بمزيد من الضحايا بين مخالبه نظير قضاء حاجات وهمية لهم.

العملية جاءت في أعقاب التحصل على معلومات مؤكدة حول طبيعة نشاط إجرامي يحترفه محتال، ليتم إعداد خطة محكمة، تم من خلالها تطويق مقر نشاط المشتبه فيه، قبل مداهمته، حيث كانت النتيجة إيجابية وصادمة، إذ تكللت بمصادرة عدد جد معتبر من الأختام المستعملة في التزوير والمزوّر، أدوات حساسة بما في ذلك منبه ضوئي “جيروفار”، والذي يحتاج الحصول عليه ترخيصا من وزارة الداخلية، باعتباره يدخل في إطار المعدات التي تستعملها الشرطة في مهامها الميدانية، ناهيك عن مصادرة مبلغ بالعملة الصعبة قدر بـ 7200 أورو مع قطعة من المخدرات تزن 90 غراما للاستهلاك الشخصي.

كما ضبطت الشرطة وثائق ومحررات إدارية مزوّرة وأخرى في طريقها إلى التزوير، بما في ذلك مستخرجات سجلات تجارية.