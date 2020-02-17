العثور على حالات تسمم بالرصاص وسط المواطنين بالعاصمة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الإثنين، من وجود حالات تسمم بالرصاص، وسط عدد من المواطنين، على مستوى العاصمة.

بداية القضية كانت في شهر جوان 2019، بعد تقديم شكوى حول مصنع يتواجد ببابا حسن، بالعاصمة، يستعمل الزيت الغذائي لأجل التشحيم.

وفور ذلك، قامت المنظمة بإيداع شكوى لدى وزارة التجارة، حيث قامت هذه الأخيرة بتحقيق.

وأضاف “وبعدها صدفة اكتشفنا، بعد تواصل بعض العائلات معنا من وجود حالات من التسمم بمادة الرصاص”.

كما تم تسجيل أعراض صحية خطيرة، يمكن أن تكون ناتجة عن هذا الرصاص.

وأكد المتحدث أنه تم الاستناد الى التحاليل المخبرية من معهد باستور، وكذلك التحاليل المخبرية من الخارج.

وقال “وجدنا في التحاليل عدة أرقام مفيدة، حتى ان العديد من العائلات من الجدة إلى الحفيد مصابون بالتسمم بالرصاص”.

وأشار أنه تم إحصاء لحد الساعة، على الأقل ثلاثة بلديات من الجزائر العاصمة، بثلاث عائلات مختلفة مصابة بالتسمم بالرصاص.

ومن بين المصابين، طفلة في عمر 3 سنوات، وطفل 6 سنوات، وامرأة عمرها 80 سنة.

وأكد أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، من بينهم معهد باستور في جويلية 2019، ثم بعدها مع وزير الصحة السابق، في نوفمبر 2019، حيث لم يرد على المشكل رغم أن المنظمة فصلت في الأمر.

وأضاف “قمنا أيضا برسالة الى الوالي في 13 جانفي 2020، قبل أن يتم التحويل، وطالبنا بجلسة عمل طارئة مع مدير الصحة، ولم يتم الرد علينا”.

وأشار المتحدث أن المصنع موجود في منطقة فلاحية، حيث اعترضت كل من وزارتي الفلاحة والبيئة على تشييده، فيما وافقت عليه وزارة الصحة، ما أثار حفيظة وتساؤل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.