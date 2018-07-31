العثور على حجرات دفن مقبرتين من عصر الدولة الوسطى في مصر

أعلنت وزارة الاثار المصرية اليوم الثلاثاء، العثور على حجرات دفن مقبرتي “ريموشنتي” و”باكت الثاني” بمحافظة المنيا وسط البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إن بعثة أثرية مصرية استرالية عثرت على الحجرات أثناء أعمال التنظيف الأثري لبار الدفن الخاصة بهما.

وأوضح أن “ريموشنتي” و”باكت الثاني” من كبار الدولة من عصر الدولة الوسطي، وتقع مقبرتهما بمنطقة ثار بني حسن بمحافظة المنيا.

كما أشار رئيس قطاع الأثار المصرية، إلى أن بئر الدفن الخاص بمقبرة “ريموشنتي” يصل إلى عمق 17.5 متر.

وهو يؤدي إلى غرفة بها بئر عميق يصل إلي حوالي ثلاثة امتار تحت سطح الأرض.

ذو أرضية منحدرة تنتهي بمدخل يؤدي إلى غرفة للدفن يوجد بها حفرة مستطيلة خاصة بمكان التابوت.

وترجح البعثة أنه تم نقل التابوت بواسطة عالم الأثار البريطاني نيوبري خلال عمله بالمنطقة في نهاية القرن 19.