العثور على حراڨة جزائري في عجلات طائرة بمطار اورلي في فرنسا 

عرف مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية ياريس حادثة غريبة بطلها جزائري خلال هبوط طائرة جزائرية بذات المطار.

وحسب مانقلته جريدة لولاباريزيان le parisien شهد مطار أورلي أسلوب غير مألوف وخطير للهجرة إلى الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية.

واضافت ذات الجريدة ان تم اليوم بذات العثور المطار على شاب جزائري مختبأ تحت عجلات طائرة تابعة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من ولاية وهران

الشاب الجزائري جاء خلال رحلة قادمة من وهران، وعمره ما بين 20 و30 سنة، وجد في حالة حرجة خلال هبوط الطائرة على مدرج المطار وذلك في حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحا.

تابعت الجريدة ان درجة حرارة الرجل كانت شديدة الانخفاض ما إستدعى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ” فرانس سيليان” francilien.