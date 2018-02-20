العثور على حطام الطائرة الإيرانية المفقودة بجبال زاغروس

أفادت وسائل إعلام، أنّ فرق البحث الإيرانية عثرت اليوم الثلاثاء، على حطام طائرة ركاب

فقدت في جبال زاغروس قبل يومين .

وحسب ما أفاد به متحدث باسم الحرس الثوري، أنّ مروحيات الحرس الثوري عثرث هذا الصباح على حطام الطائرة في جبال دنا جنوب غرب البلاد.

وأضاف أنه منذ أمس بدأت طائرات دون طيار بمسح المنطقة الجغرافية، حيث يحتمل أنّ تكون الطائرة قد تحطمت

وأوضح أنه منذ الصباح تم إرسال مروحيتين تابعتين لسلاح الجو إلى الموقع.

للإشارة، اختفت الطائرة التابعة لشركة آسمان أثناء قيامها بالرحلة إي بي 3704 أول أمس الأحد

وعلى متنها 66 شخصا بعد حوالي 45 دقيقة من إقلاعها من طهران.