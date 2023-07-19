العثور على حيوان “الزردي” النادر بغابة “مكاكدة” في معسكر

أعلنت محافظة الغابات لولاية معسكر، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على حيوان “الزردي” النادر بغابة “مكاكدة” ببلدية وادي تاغية .

و ذكرت مصلحة حماية النباتات والحيوانات بأن هذا النوع من الحيوان المهدد بالانقراض عثر عليه أحد مواطني منطقة “مكاكدة” ببلدية وادي تاغية على مستوى الغابة المذكورة مصابا بكسر في ساقه.

و أشار ذات المصدر إلى أن هذا المواطن سلم الحيوان لمحافظة الغابات التي قامت بنقله إلى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ببلدية عقاز للتكفل الصحي به.

وتمكن فريق من الأطباء البياطرة المختصين العاملين بالمحافظة المذكورة من إجراء عملية جراحية ناجحة للحيوان على مستوى الساق المكسورة, استنادا إلى نفس المصدر الذي أضاف بأنه تعافى و سيتم إطلاقه بغابة “مولاي اسماعيل” ببلدية عقاز.

ويصنف “الزردي” ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية طبقا للمرسوم التنفيذي 12 ـ 235 المؤرخ في 24 مايو 2012.

و أشار ذات المصدر إلى أن هذا الحيوان لم يظهر له أثر منذ عدة سنوات بغابات الولاية باعتباره من الحيوانات النادرة و المهددة بالانقراض.

و يعتبر “الزردي” من الحيوانات الليلية الخجولة. لونه أسود تتوسطه خطوط رمادية و ذيله طويل يساوي حجمه و يكسوه شعر متوسط الكثافة و هو شبيه بالقط نوعا ما.

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