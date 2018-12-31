العثور على خراطيش نارية داخل مرحاض مسجد بباب الزوار في العاصمة

فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة باب الزوار تحقيقا معمقا في قضية العثور على خراطيش نارية داخل مرحاض.

بأحد المساجد المتواجدة في حالة ترميم بباب الزوار في العاصمة.

حيثيات القضية حسبما تفيد به مصادر موثوقة لـ “النهار” تعود إلى تلقي مصالح الامن معلومات مفادها عثور عامل نظافة.

بمسجد عائشة ام المؤمنين بحي 2068 مسكن ببلدية باب الزوار على كمية كبيرة من مسحوق إعداد وصناعة الخراطيش النارية.

كما عثر ذات العامل ايضا على 26 خرطوشة جاهزة منها 25 من عيار 9 ملم خاصة بالمسدسات وخرطوشة واحدة من عيار 7.62 X 54 خاصة بسلاح الكلاشينكوف.

وبينت التحقيقات الأولية مع عامل النظافة أنه عثر على الخراطيش عندما كان يقوم بعملية تنظيف لمرحاض المسجد.

الذي يتواجد في حالة ترميم واعادة التهيئة، خاصة وأن الخراطيش ومسحوق البارود كانتا مخبئتين بإحكام داخل احد المراحيض بالمسجد.

وتتحرى مصالح بعد مراقبة كاميرات بعض المحلات التجارية والمطاعم القريبة من المسجد في هوية من يقف وراء اخفاء هاته الخراطيش.

وكيف وصلت الى مرحاض المسجد وعلمت “النهار” في هذا السياق انه تم السماع لثمانية أشخاص في القضية.