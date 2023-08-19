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أخبار الجزائر

العثور على خمسيني سقط من فوق جسر في قسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
العثور على خمسيني سقط من فوق جسر في قسنطينة
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أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن العثور على الضحية المفقود الذي سقط من علو جسر ملاح سليمان بمنطقة الظليمات بواد الرمال في قسنطينة صباح اليوم السبت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، بدأت عملية البحث يوم 18 أوت 2023 في حدود الساعة 12 و 08د. من طرف إسعافات المركز المتقدم وسط المدينة مدعة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين.

الضحية من جنس ذكر في الخمسينات من العمر، وجد متوفي بعين المكان. حيث تم انتشاله ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

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