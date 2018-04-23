العثور على خمسيني مشنوقا بتمالوس بسكيكدة

تدخل أمس عناصر الحماية المدنية، من أجل انتشال جثة رجل عثر عليه معلقا بحبل على رقبته داخل منزله العائلي ببلدية تمالوس ولاية سكيكدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن الضحية يبلغ من العمر52 سنة ويقطن يحي لاسيتي.

ذكرت المصادر أنه على الرغم من تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل إسعافة، إلا أن الضحية وجد ميتا حال وصولهم لموقع الحادثة.

تم نقل جثة الضحية الى مصلحة الطب الشرعي قصد إخضاعها للتشريح بغية التأكد من سبب الوفاة.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات عملية الإنتحار.