العثور على خمسيني مشنوق في ظروف غامضة بـ “لاكاروب” في عنابة

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة على شخص مشنوق بواسطة حبل بجانب شاطئ الخروبة المعروف ب”لاكاروب ” في ظروف غامضة.

وأوضحت مصالح المناوبة الليلية للحماية المدنية لـ”النهار اونلاين” بأن مصالحها سجلت تدخلا في حدود السابعة و21 دقيقة مساء، من أجل نقل جثة شخص عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل في ظروف غامضة، ووظائفه الحيوية متوقفة.

وقد أوضحت المصادر بأن الضحية مجهول الهوية فيما يبلغ من العمر حوالي خمسين سنة.

وقد تم تحويله مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد، بحضور قوات الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في القضية.