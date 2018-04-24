العثور على دراجة نارية مبحوث عنها من طرف الإنتربول بتبسة

باشرت مصالح أمن ولاية تبسة تحقيقا حول قضية حيازة دراجة نارية أجنبية محل بحث دولي.

وحسب مصادر النّهار، أنّ التحقيقات جاءت بعد أن تسلّمها شخص مشتبه فيه تم توقيفه على مستوى شرطة الحدود البرية بوشبكة.

و بعد سماع المشتبه فيه تم إخطاره بأن الدراجة مسروقة ليتم تحويل المعني بالأمر و الدراجة النارية إلى مقر أمن الولاية.

و بعد تفحص هويته عن طريق نظام الأنتربول تبين أن الدراجة النارية نوع “كوازاكي” المذكورة مسروقة من دولة أوروبية.

لتقوم ذات الخلية من مباشرة التّحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشتبه فيه أمام العدالة.