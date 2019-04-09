العثور على رجل مبتورة لشخص مجهول بمنحدر كوفالاوا بوهران

علمت النهار من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن بوهران باشرت تحقيقا معمقا في قضية العثور على رجل يمنى لشخص مجهول مبتورة بالقرب من المنحدر البحري كوفالاوا.

وقدتفطن لها بعض الأشخاص المتواجدين بعين المكان بعد لفت انتباههم كلب ضال يحاول الحفر لاخراجها.

حيث تم ابلاغ مصالح الامن الحضري الـ 11 الذين تنقلوا إلى عين المكان للتحقيق في الحادثة. الرجل المبتورة.

وحسب بعض المصادر لم تكن متعفنة تم تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران الجامعي لتحديد هوية صاحبها.

في انتظار استكمال التحقيقات بخصوص القضية التي خلفت حالة استنفار كبيرة.

وفتحت بشأنها مصالح الامن تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الرجل البشرية المقطوعة المعثور عليها وسط كومة من التراب.