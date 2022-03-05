العثور على رخصة مرور شرطي داخل مطار العاصمة بحوزة بارون الكوكايين “طاكيشي”

حافظ شرطة قال إنه أضاع بطاقته ولم يبلغ قيادته بالأمر

أكدت مصادر قضائية موثوقة لـ”النهار” أن النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة، ودفاع المتهمين في قضية تهريب وتخزين وتوزيع ما يقارب 120 غرام من ” الكوكايين”.

قد قاموا بالطعن في الأحكام القضائية التي تم النطق بها ضدهم من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالمجلس القضائي. في جلسة الخميس 24 فيفري الماضي، والتي تراوحت بين5 و20 سنة سجنا نافذا للمتهمين 11. من بينهم باروني المخدرات المتهمين ” ب. ل ” المكنى ” طاكيشي ” و ” د. ص ” المكنى السوفي وغيرهم من المتهمين.

تهريب الكوكايين داخل المطار

وقائع هذه القضية حسب المحاضر المدونة خلال مجريات التحقيقين الابتدائي والقضائي. تعود إلى 27 مارس 2020 بعد تفتيش مسكن المشتبه فيه ” ب. ل ” المكنى طاكيشي.

أين تم العثور على 83.45غ من الكوكايين في علبة البريد الخاصة بمسكنه، إلا أنه وخلال مجريات التحقيقين الابتدائي. من طرف الضبطية القضائية لفرقة البحث والتدخل بأمن قسنطينة والتحقيق القضائي. أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الزيادية الابتدائية نفى ملكيته لكمية “الكوكايين” التي تم العثور عليها.

كما تم خلال تفتيش مسكن “طاكيشي” العثور على “رخصة مرور” خاصة بالفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية بالمطار الدولي “هواري بومدين” بالعاصمة. مقيدة بهوية حافظ الشرطة “ز. ز”، الذي تم توقيفه بالمطار الدولي بالعاصمة بعد تنقل عناصر فرقة البحث والتدخل في مطلع أفريل 2020. وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على هاتفين نقالين ومشط من دواء ” بريغابالين ” 300 ملغ.

وبعد إخضاعه للتحقيق صرح بأن “رخصة المرور” تسمح له بالمرور في جميع مناطق المطار. وأنها ضاعت منه في جانفي 2020 داخل سيارة صديقه المدعو ” م. م. أ ” الذي جلب حينها كمية من الكوكايين. وقام بتفتيتها باستعمال بطاقته المهنية و استهلكها أمامه.

رخصة مرور شرطي داخل مطار العاصمة

وأضاف حافظ الشرطة أنه ولكونه كان تحت تأثير الخمر نسي “رخصة المرو ” في السيارة. وبعد تفطنه لاحقا لضياعها اتصل بصديقه ” م. م. أ ” الذي هو من بين المتهمين المدانين في هذه القضية بـ 15 سنة سجنا نافذا. إلا أنه لم يرد على مكالماته، مما عزز شكوكه باستعمالها في غير محلها. وصرح حافظ الشرطة ” ز. ز” بأنه لم يقم بالتصريح بضياع “رخصة المرور” بمقر عمله. لتفادي تعرضه لعقوبات إدارية.

كما رجح أن صديقه ” م. م. أ ” قد سلم “رخصة المرور” للمدعو طاكيشي الذي يعرفه معرفة سطحية لاستعمالها في أغراض مشبوهة وإجرامية.