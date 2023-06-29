العثور على رفات بشرية مفترضة من الغواصة تيتان

تم العثور على رفات يُعتقد أنها بقايا بشرية، من حطام الغواصة تيتان التي فُقدت يوم الأحد 18 جوان الحالي، وعُثر على حطامها يوم الخميس الماضي.

وفي الوقت الذي تعيش فيه عائلات ضحايا الغواصة تيتان حالة من الحزن. يبدو أن خفر السواحل الأميركية قد استعاد يوم أمس الأربعاء بقايا بشرية خلال البحث عن حطام الغواصة.

وقال خفر السواحل الأميركية بأنه تم العثور على بقايا بشرية مفترضة كانت من بين الحطام والأدلة التي تم العثور عليها في قاع البحر. حيث تم العثور على حطام الغواصة تيتان المنكوبة.

وسيقوم متخصصون طبيون أميركيون بتحليل رسمي للرفات البشرية المفترضة التي تم انتشالها بعناية من داخل الحطام في موقع الحادث.

كما يعتزم مجلس التحقيق البحري نقل الأدلة على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركية إلى ميناء الولايات المتحدة .

حيث سيكون مجلس التحقيق البحري MBI قادراً على تسهيل المزيد من التحليل والاختبار.

وستزود الأدلة التي تم الكشف عنها من حطام الغواصة المحققين لدى العديد من السلطات القضائية الدولية برؤية حاسمة حول سبب حدوث هذه المأساة.