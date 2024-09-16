العثور على رفات رجلين مفقودين منذ ما يقرب من 50 عاماً

تم العثور على رفات رجلين في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة، وتم التعرف على رفات شخصين فقدا في عام 1976. حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

وعثر على الجثتين في سيارة غارقة في قاع نهر بيكاتونيكا الواقع في ولاية إلينوي.

وكانت السيارة من طراز شيفروليه موديل 1966، وقد رصدها الصيادون بالصدفة في مارس الماضي. باستخدام السونار لرصد الأسماك. كانت هناك حاجة إلى رافعة لإخراج السيارة من الماء.

وتضررت الهياكل العظمية بشدة بسبب الماء والزمن، وتم العثور على الهياكل العظمية في الوحل على عمق 2 إلى 3 أمتار.

وتم تحليلهم من قبل خبراء تمكنوا، بعد اختبار الحمض النووي، من التعرف عليهم رسميًا على أنهم كلارنس أوينز وإيفريت هاولي.

وكان الأمريكيان، اللذان كانا يبلغان من العمر 65 و72 عاما وقت اختفائهما، رجلي أعمال. كان أحدهما يعمل سمسار عقارات والآخر بائعًا.

وكان من المفترض أن يذهبوا لحضور اجتماع على بعد حوالي 40 كيلومترًا، لكن لم يتم رؤيتهم هناك بعد ذلك.

وفقًا لعمدة آخر من مقاطعة وينيباغو، غاري كاروانا، فإن هذا الاكتشاف “يشهد على تفاني ومثابرة المحققين وخبراء الطب الشرعي”.

وشدد على أن “هذا يذكرنا بأنه لم يتم إغلاق أي قضية على الإطلاق، بغض النظر عن مقدار الوقت الذي مضى”.

ووفقا لسلطات إنفاذ القانون، لم يعرف بعد سبب هاتين الوفاة، ولكن لم يتم تحديد أي أثر للصدمة. لا يشتبه في وجود جريمة.