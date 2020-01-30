العثور على زجاجة كحوليات مهترئة داخل مقر البلدية تستنفر أمن تيغنيف في معسكر

أظهرت تحقيقات مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة تيغنيف في ولاية معسكر بأن مزاعم العثور على زجاجة حارقة داخل مبنى مقر المجلس الشعبي البلدي كان مجرد إشاعات للإشتباه فقط في زجاجة كحولية مهترئة عثر عليها مرمية داخله.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن ثمة مجهولين قاموا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء، برشق مبنى مقر المجلس بالزجاجة التي اخترقت زجاج النافذة دون أن يثير أو يلفت انتباه ذلك أعوان أمن مبنى المقر.

مصالح الشرطة تولت فور حصول الحادث باستدعاء الممثل القانوني للمجلس الشعبي البلدي نيابة عن المير الذي يتواجد في فترة نقاهة صحية حيال حصول هذا الحادث .