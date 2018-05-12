العثور على زوجين جثتين هامدتين بعد يوم من زفافهما في تبسة

عثر ليلة السبت إلى الأحد، على جثتي زوجين(العريس 40 سنة، العروس 32 سنة) هامدتين بمنزلهما في حي الجرف بولاية تبسة.

وتعود تفاصيل الفاجعة حيث بعد عدة اتصالات هاتفية من الأهل لم يتم الرد من طرف الزوجين، اللذان تزوجا أمس،

ليتم اقتحام الباب الخارجي والدخول، أين كانت الصدمة كبيرة ليتم على الفور إخطار مصالح الحماية المدنية،

تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح.

العريسان توفيا حسب المعاينة الأولية بالغاز المنبعث من المدفاة، ليتحول حفل الزفاف إلى مأتم والجميع تحت تأثير الصدمة.

فيما أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق وتشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي.