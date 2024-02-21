العثور على ساق بشرية في مترو أنفاق نيويورك

عثرت شرطة نيويورك، على ساق بشرية على خطوط مترو الأنفاق على الخط الرابع بين الشارعين 167 و170 في برونكس. حسبما أبلغت وسائل الإعلام الأمريكية.

وفقًا لشرطة نيويورك، تم العثور على الساق حوالي الساعة الواحدة ظهرًا. دون التعرف على بقية الجثة في مكان قريب. وفتح تحقيق لمعرفة من يملك هذه الساق.

ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 22%

في البداية، حاولت السلطات التأكد مما إذا كانت ساق رجل أم امرأة، ولكن دون جدوى.

بالنسبة الى ان بي سي نيوز، تم استدعاء أخصائي الطب الشرعي في القضية. ويجب عليه الآن أن يعطي نتائج دراسته.

كثيرا ما يكون مترو الأنفاق في هذه المدينة الأمريكية الكبرى مسرحا للحوادث، التي تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وفي الأسبوع الماضي، أدى إطلاق نار إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على رصيف في برونكس.

ومن أجل وقف الجريمة، التي زادت بنسبة 22% منذ بداية العام. قام عمدة نيويورك، إريك آدامز، بتعيين ألف ضابط إضافي في مترو الأنفاق.

وفي نهاية العام الماضي، أطلقت شرطة المدينة روبوتاً، من المفترض أن يقوم بدوريات في مترو الأنفاق. قبل أن يتم إلغاؤه في بداية شهر فبراير بسبب أضراره الكثيرة.