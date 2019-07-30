العثور على سلاح برلماني مرميا قرب مجلس قضاء سيدي بلعباس

بعدما سرقوه من منزله

تعرّض، نهاية الأسبوع الفارط، منزل النائب البرلماني «ب.م» إلى عملية سطو من قبل مجهولين قاموا باقتحام المنزل.

وسرقة مبلغ مالي معتبر لم يكشف عنه لحد الآن وكمية من الذهب لزوجته وكذا سلاحه الناري، حيث وفي اليوم

الموالي تم العثور على السلاح المذكور قبالة مجلس قضاء سيدي بلعباس، مما يبين النية المبيّتة لهؤلاء اللصوص في البحث عن المال وليس السلاح الذي كان في خزانة حديدية.

باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمّقة من أجل الوصول إلى الفاعلين الذين سرقوا منزل النائب البرلماني الذي

كان غائبا عن البيت برفقة عائلته في عطلة نهاية الأسبوع، وهي الحادثة الأولى التي تهز المدينة في حق برلماني،

حيث يتم الاستماع لعدد من المشتبه فيهم ومراقبة كل كبيرة وصغيرة، خصوصا بعد العثور على قطعة السلاح مرمية بجانب مجلس القضاء.