العثور على سمك الأرنب “القاتل” بشواطئ عين تموشنت

عثر الصيادون اليوم، بسواحل ولاية عين تموشنت، على سمك الأرنب “القاتل” من حجم كبير، وهي ليست المرة الأولى.

وحسب ملعومات لـ”النهار أونلاين”، فقد تم العثور على سمك الارنب “السام” بشاطئ تارقة بولاية عين تمونت.

وتدخلت المصالح المعنية، لأخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، وفق المعايير الصحية المعمول بها، لتفادي وقوعها عند المستهلك.

كونه يعد من أهم الأسماك التي تشكل خطرا على صحة الإنسان وعلى البيئة البحرية، لأن به نسبه سموم عاليه.

وذلك بحظور مكتب النظافة، وحفظ الصحة، مابين البلديات لدائرة المالح والطبيب البيطري والجهات الأمنية.

وقد أحدث إنتشار سمك الأرنب القاتل الذي غزى السواحل الجزائرية مؤخرا، حالة من الذعر والهلع لدى الجزائريين.

وذلك بفعل توالي تسجيل حالات جديدة عبر الشواطئ الجزائرية.