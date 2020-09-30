العثور على سيدة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها!

عثر صياد قبالة سواحل كولومبيا، على سيدة طافية فوق المياه وسط البحر، وذلك بعد عامين من اختفائها.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السيدة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها.

ليتم العثور عليها السبت الماضي، قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

وفي التفاصيل، لمح صياد، السيدة تطفو فوق البحر، ليقترب منها هو وصديقه وكانت السيدة لا تستجيب لنداءاتهما المتواصلة.

وقام الصيدان بنقل السيدة إلى القارب، وهي في حالة ضعف شديدة، وسط وجود علامات على انخفاظ درجة حرارة جسمها.

وتعرفت السلطات على السيدة، التي قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.

وفيما بعد، صرحت السيدة لوسائل إعلام محلية، أنها حاولت أن تنتحر برمي نفسها في البحر، بعدما قضت أزيد من 20 عاما من العنف الأسري على يد زوجها السابق.

وهو الأمر الذي جعل هذه السيدة، تقرر الاختفاء بصفة نهائية.

كما كشفت السيدة، إنها تأسف لقرار الانتحار في البحر، مشيرة إلى أنها قضت في البحر حوالي 8 ساعات.