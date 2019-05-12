العثور على شاب جزائري من بوزريعة ميتا داخل غرفة إقامته بتركيا

توفي شاب جزائري في الـ28 من عمره بتركيا في أولى أيام رمضان، وذلك دون تعرضه لأي وعكة صحية،

وكشف فيديو صوره أصدقاء الفقيد من أبناء الجالية الجزائرية بتركيا، عن وفاة الشاب المسمى محمد، والمنحدر من بلدية بوزريعة بالعاصمة.

وقال صديق الفقيد بأن محمد لم يعاني من أي مرض، وأنه كان بالأمس فقط عقب الإفطار يتبادل معه أطراف الحديث

وبعد أن افترقا وذهب كل منهما إلى غرفته، وفي الصباح وجدوا الشاب محمد جثة هامدة على فراشه، دون أي سبب.

وتم نشر صورة الفقيد في مقطع فيديو لأصدقائه من أبناء الجالية بتركيا، بهدف التعرف عليه من قبل عائلته بالجزائر

على اعتبار أنهم لا يعلمون لقب العائلة التي ينحدر منها ببلدية بوزريعة بالعاصمة، حيث قدم مصور الفيديو موعضة لكل الشباب

أن آخر المطاف لكل مخلوق هو هذا المآل، فلا يقول أحد سأصوم أو سأصلي بعد أن أقضي شبابي.

رابط الفيديو .. https://www.facebook.com/Batna.Officiel/videos/287694612137439/