العثور على شاب خرج من السجن قبل 3 أيام مذبوحا بالقليعة

إهتزت مدينة القليعة بولاية تيبازة على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب عثر عليه مذبوحا.

وحسب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي فإن الضحية خرج من السجن قبل 3 أيام بعدأن مسه العفو الرئاسي بمناسبة عيد الإستقلال. اين عثر عليه مذبوحا ومرميا أمام مصنع بإقليم بلدية القليعة.

ولحد الآن لا تزال حيثيات وأسباب الجريمة مجهولة. في حين تنقلت مصالح الامن المختصة إقليميا لمكان الجريمة وفتحت تحقيقا من اجل الكشف عن ملابسات الجريمة وتوقيف الجاني.