العثور على شاب غرق في سد ولجة ملاق بأم البواقي

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب غرق في سد ولجة ملاق بالعوينات التابع لولاية ام البواقي.

وتم العثور على الشاب البالغ من العمر 24 سنة على الساعة الثامنة و40 د صباحا.

وحولت الحماية المدنية جثة الشاب الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العوينات.

وكانت المصلحة قد باشرت عملية البحث بعد بلاغ مفاده وجود شاب غريق على مستوى السد بحوالي الساعة 16سا:58د من مساء أمس.

وتدخلت فرقة الغطاسين لمديرية الحماية المدنية أم البواقي كدعم للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات وتم مباشرة البحث وتمشيط للسد وبسبب تعذر الرؤية في ليلة الاثنين الى الثلاثاء في حوالي الساعة 21سا:00د تم تأجيل عملية البحث.

وتم استئناف عملية البحث والتمشيط على الساعة السابعة صباحا حيث سخر للعملية 7 سيارات إتصال وسيارتين اسعاف وزورق مطاطي و17 فرد بمختلف الرتب و14 غطاس من مديريات الحماية المدنية لولايات تبسة،سوق اهراس،ام البواقي،خنشلة تحت اشراف وحضور مدير الحماية المدنية لولاية تبسة.