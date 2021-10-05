العثور على شاب مقطوع الرأس بديار الكاف في العاصمة 

مثل صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة شاب في العقد الثاني من العمر. وهذا على خلفية متابعته بتهمة القتل التي كان ضحيتها شاب في مقتبل العمر يقطن بمنطقة المدنية بالعاصمة.

وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها النهار من مصادر قضائية ان الضحية تعرض للضرب بآلة حادة. وبعد ذبحه، تم فصل الرأس عن الجسد ورميها في مشهد مفزع ولاذ الجاني بالفرار.

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وبعد التحريات تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من القبض على المتهم الذي ينحدر من حي صالومبي بمنطقة الكاليتوس. وحسب ما أفادت به ذات المصادر، انه نشب شجارا عنيف بين المتهم والضحية الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي بسبب المخدرات. ثم تطور إلى عراك انتهى بطعن الجاني الضحية بواسطة خنجر على مستوى الرقبة عدة مرات، فأرداه قتيلا.

وبعد القبض على المتهم من قبل مصالح الامن، تم تقديمه صبيحة اليوم امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد. وتم تحويله الى قاضي التحقيق الذي امر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

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