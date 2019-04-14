العثور على “شجيرات كيف” داخل حديقة منزل في بوزريعة!

جذورها بعمق مترين

جذورها بعمق مترين

العملية تمّت بعد توقيف طالب جامعي هرّب بذور “الحشيش” من بريطانيا عبر المطار

تمكنت، مؤخرا، مصالح الأمن الحضري الثاني لبن عكنون، من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة.

على خلفية الاشتباه في تورطه في تهريب كمية من بذور القنب الهندي من دولة بريطانيا عبر المطار الدولي هواري بومدين.

وزراعتها في حديقة منزله في أعالي بوزريعة، أين عثرت ذات المصالح على جذورها الممتدة على عمق مترين.

مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي بحوزة “النهار”، تعود إلى يوم 15 سبتمبر 2018 في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.

وإثر دورية روتينية لقوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني ببن عكنون، حينما لفت انتباهها سيارة من نوع “بولو” متوقفة.

وعند تفتيش سائقها ضبط بحوزته على ثلاثة أكياس بلاستيكية صغيرة،كل كيس يحتوي على نبتة القنب الهندي،ليتم اقتياد المتورط لمركز الأمن.

وذلك من أجل سماع أقواله على محضر سماع رسمي، أين اعترف بأنه اشتراها من عند شخص من هولندا وأدخلها عبر مطار هواري بومدين منذ أسبوع.

نافيا متاجرته فيها، وبعد تفقد هاتفه النقال عثر به على صور لشجيرات قنب هندي بإصّيص.

وعلى ذلك الأساس تمّ إخطار نيابة محكمة بئر مراد رايس قصد الحصول على إذن بتفتيش المسكن، أين عثر على شجيرات حشيش وجذورها.

حيث تمتد على عمق مترين، وذلك بحضور المشتبه فيه ووالدته، ليتم سماعه من جديد أين نفى إتلافه للشجيرات خلال عملية التفتيش.

ونفى زراعته لها، وأكد أن الصور التي بهاتفه ملتقطة بدولة إنجلترا، ليتراجع عن تصريحاته ويعترف بأنه قام بشراء بذور القنب

الهندي بمبلغ 15 باوند.