العثور على شخص جثة هامدة بغابة في تبسة!

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة في تبسة، ليلة الخميس إلى الجمعة، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.

ووجد الضحية، جثة هامدة ممدة على الأرض بغابة، بالمكان المسمى غابة قرية النواصرية، ببلدية ودائرة الونزة.

وبعد إستكمال الاجراءات القانونية من طرف الجهات المختصة، تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.