العثور على شخص متوفي وملقى في الطريق ببشار

تلقى مركز التنسيق العملي لقطاع بالحماية المدنية ببشار، بلاغ يوم أمس الثلاثاء، لأجل إجلاء ضحية متوفاة مجهولة الهوية من جنس ذكر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد وُجدت الضحية ملقات على الطريق، قرب القطب الجامعي لحمر ببلدية بشار.

هذا وتدخلت فرق الإسعاف وتم إجلاء الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

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وفاة شخص صدمته سيارة في بومرداس

لقي شخص دهسته سيارة حتفه، اليوم الأربعاء، بدائرة برج منايل في ولاية بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة برج منايل لأجل هذا الحادث.

أين تعرض شخص لحادث، حيث دهسته سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالناصرية.

وأسفر الحادث على وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 56 سنة، تم تحويله إلى مستشفى برج منايل.

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