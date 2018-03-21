العثور على شخص ميت في باب الواد بالعاصمة

عثر صبيحة اليوم مواطنون على شخص مجهول الهوية جثة هامدة بالساحة المركزية لبلدية باب الواد بالعاصمة.

حسبما أكده خالد بن خلف الله، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، في إتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”.

مشيرا إلى أن مصالح الأمن أبلغت عناصر الحماية المدنية بتواجد شخص ميت ملقى على الأرض.

لتتنقل مصالح الحماية المدنية لمكان الحادثة، أين تم العثور على شخص ملقى على الأرض وجثة هامدة.

مشيرا إلى أن الشخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة ووجد بدون وثائق تثبت هويته.

ليتم نقله مباشرة لمركز حفظ الجثث على مستوى مقبرة العالية.

مضيفا أن الجثة ستتعرض للتشريح من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة